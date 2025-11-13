Madhav Marbles Granites zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Madhav Marbles Granites hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,49 INR gegenüber -0,380 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Madhav Marbles Granites in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68,4 Millionen INR im Vergleich zu 59,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at