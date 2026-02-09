Madhucon Projects gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Madhucon Projects hat am 07.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 14,45 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Madhucon Projects -57,220 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1,39 Milliarden INR gegenüber 1,11 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at