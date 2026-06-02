Madhur Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Madhur Industries stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,660 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Madhur Industries ein EPS von -0,210 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at