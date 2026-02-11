Madhusudan Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Madhusudan Industries hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,52 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1,310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Madhusudan Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,4 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at