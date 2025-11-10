Madhusudan Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Madhusudan Industries ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Madhusudan Industries die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,350 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen INR in den Büchern standen.

