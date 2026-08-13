Madhusudan Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Madhusudan Industries präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 6,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Madhusudan Industries 4,22 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 3,4 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Madhusudan Industries 3,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at