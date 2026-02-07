Trex Aktie
WKN: 938716 / ISIN: US89531P1057
|
07.02.2026 22:16:19
Madison Asset Management Liquidates Its $98 Million Trex Position
According to an SEC filing dated Feb. 4, 2026, Madison Asset Management, LLC, sold all 1,893,081 shares of Trex (NYSE:TREX) during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $97.82 million, calculated using average quarterly pricing. The quarter-end value of the fund’s Trex position decreased by $97.82 million, reflecting both the full share sale and any price movements during the period.Madison Asset Management fully sold out of Trex.As of Feb. 5, 2026, Trex shares were priced at $43.02, down 38.6% over the prior year, underperforming the S&P 500 by 52 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trex Co. Inc.
|
03.11.25
|Ausblick: Trex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Trex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Trex Co. Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trex Co. Inc.
|37,26
|2,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.