Trex Aktie

WKN: 938716 / ISIN: US89531P1057

07.02.2026 22:16:19

Madison Asset Management Liquidates Its $98 Million Trex Position

According to an SEC filing dated Feb. 4, 2026, Madison Asset Management, LLC, sold all 1,893,081 shares of Trex (NYSE:TREX) during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $97.82 million, calculated using average quarterly pricing. The quarter-end value of the fund’s Trex position decreased by $97.82 million, reflecting both the full share sale and any price movements during the period.Madison Asset Management fully sold out of Trex.As of Feb. 5, 2026, Trex shares were priced at $43.02, down 38.6% over the prior year, underperforming the S&P 500 by 52 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Trex Co. Inc.

Analysen zu Trex Co. Inc.

Aktien in diesem Artikel

Trex Co. Inc. 37,26 2,36% Trex Co. Inc.

