Madison County Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Madison County Financial hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Madison County Financial ein EPS von 0,660 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,53 Prozent auf 8,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at