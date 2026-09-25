Concierge Technologies Aktie
WKN DE: A3DHXA / ISIN: US57403M1045
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25.09.2026 13:56:53
Madison Dearborn Partners To Acquire Marygold Companies For $2/Share In Cash
(RTTNews) - Friday, private equity investment firm Madison Dearborn Partners announced that funds managed by the firm have entered into a definitive agreement to acquire all of the outstanding shares of The Marygold Companies, Inc. (MGLD) for $2 per share in cash.
The firm's investment in the Marygold Companies will provide long-term capital, resources, and strategic support, leveraging Madison's proven expertise in financial services to advance product innovation, distribution, and marketing strategies for Marygold's subsidiary USCF, a commodity-focused ETF manager.
Upon closing of the deal, Marygold will become a privately held company and its common stock will no longer be listed on the New York Stock Exchange.
The transaction is expected to close during the first half of 2027 or earlier.
In pre-market hours, MGLD was trading at $1.91, up 92.09 percent on the NYSE American.
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