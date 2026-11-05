Garden Aktie
WKN DE: A40T9L / ISIN: JP3233650005
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05.11.2026 11:40:45
Madison Square Garden: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fiscal 2027 first-quarter earnings call, held on Nov. 4, 2026, Madison Square Garden (NYSE:MSGE) reported $217 million in revenue as concert bookings expanded. Long-term investors benefit when high venue utilization drives per-guest spending and generates steady cash flow. Three key takeaways from the call highlight the company's operational trajectory.
Per-concert spending on food, beverage, and merchandise grew by a double-digit percentage year over year. Adjusted operating income (AOI, a profitability metric excluding non-cash items) reached $34 million as high-profile artist residencies filled the venue calendar.
Long-term contracts with professional sports teams shield the company from broader economic uncertainty. Cash payments under these arena license agreements increase predictably by 3% annually over a multi-decade period.
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