Madison Square Garden Entertainment Aktie
WKN DE: A3EB27 / ISIN: US5582561032
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07.05.2026 12:40:41
Madison Square Garden Entertainment Corp. Profit Drops In Q3
(RTTNews) - Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) announced earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $5.11 million, or $0.11 per share. This compares with $8.04 million, or $0.17 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.6% to $246.26 million from $242.47 million last year.
Madison Square Garden Entertainment Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.11 Mln. vs. $8.04 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.17 last year. -Revenue: $246.26 Mln vs. $242.47 Mln last year.
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Nachrichten zu Madison Square Garden Entertainment Corp Registered Shs When Issued
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06.05.26
|Ausblick: Madison Square Garden Entertainment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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02.02.26
|Ausblick: Madison Square Garden Entertainment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Madison Square Garden Entertainment Corp Registered Shs When Issued
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