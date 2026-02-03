Madison Square Garden Entertainment Aktie
WKN DE: A3EB27 / ISIN: US5582561032
|
03.02.2026 13:51:51
Madison Square Garden Entertainment Corp. Reports Advance In Q2 Profit
(RTTNews) - Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) reported earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $92.71 million, or $1.94 per share. This compares with $75.89 million, or $1.56 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.9% to $459.94 million from $407.41 million last year.
Madison Square Garden Entertainment Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $92.71 Mln. vs. $75.89 Mln. last year. -EPS: $1.94 vs. $1.56 last year. -Revenue: $459.94 Mln vs. $407.41 Mln last year.
