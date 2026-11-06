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06.11.2026 06:31:28
Madison Square Garden Entertainment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Madison Square Garden Entertainment hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,460 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Madison Square Garden Entertainment 217,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 158,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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