Madison Square Garden Entertainment öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Madison Square Garden Entertainment stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Madison Square Garden Entertainment im vergangenen Quartal 459,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Madison Square Garden Entertainment 407,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at