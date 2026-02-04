|
04.02.2026 06:31:28
Madison Square Garden Entertainment öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Madison Square Garden Entertainment stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Madison Square Garden Entertainment im vergangenen Quartal 459,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Madison Square Garden Entertainment 407,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.