Madison Square Garden Entertainment zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Madison Square Garden Entertainment ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Madison Square Garden Entertainment die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 196,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,38 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 12,52 Prozent auf 1,06 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 942,73 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at