The Madison Square Garden Aktie
WKN DE: A140F0 / ISIN: US55825T1034
|
31.10.2025 12:48:02
Madison Square Garden Sports Corp. Q1 Loss Increases, But Beats Estimates
(RTTNews) - Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) released Loss for its first quarter that increased from last year but beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled -$8.80 million, or -$0.37 per share. This compares with -$7.54 million, or -$0.31 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn -$1.16 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 26.0% to $39.45 million from $53.31 million last year.
Madison Square Garden Sports Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$8.80 Mln. vs. -$7.54 Mln. last year. -EPS: -$0.37 vs. -$0.31 last year. -Revenue: $39.45 Mln vs. $53.31 Mln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
