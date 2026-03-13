Garden Aktie
WKN DE: A40T9L / ISIN: JP3233650005
|
13.03.2026 04:35:33
Madison Square Garden Sports Gains Tabor Backing as Knicks and Rangers Franchise Values Climb
According to a February 17, 2026 SEC filing, Tabor Asset Management, LP bought 29,985 shares of Madison Square Garden Sports (NYSE:MSGS). The fund’s quarter-end position value increased by $8.19 million, reflecting both the new purchase and changes in the stock’s price during the period.The buy increased the position to 43,778 shares, representing 4.57% of Tabor Asset Management’s 13F reportable AUM after the filing.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Garden Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu Garden Co.,Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Garden Co.,Ltd. Registered Shs
|2 275,00
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.