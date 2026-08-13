The Madison Square Garden Aktie
WKN DE: A140F0 / ISIN: US55825T1034
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13.08.2026 14:43:10
Madison Square Garden Sports Swings To Q4 Profit On Higher Sales; Stock Up 3% In Pre-Market
(RTTNews) - Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS), a professional sports company, on Thursday reported a profit for the fourth quarter, compared with a loss a year earlier, driven mainly by higher revenue. The company's shares were up about 3% in pre-market trading.
Net income was $28.29 million or $1.16 per share, compared with a loss of $1.78 million or $0.07 per share a year ago.
Operating income was $32.2 million, compared with an operating loss of $22.6 million, while adjusted operating income was $39.6 million, compared with an adjusted operating loss of $16.8 million in the prior-year quarter.
Revenue increased 37% to $278.75 million from $203.96 million a year go.
On Wednesday, MSGS shares closed at $414.12, up 5.25%. The stock has traded between $191.33 and $415.99 over the past year.
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