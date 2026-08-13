The Madison Square Garden Aktie
WKN DE: A140F0 / ISIN: US55825T1034
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13.08.2026 16:46:23
Madison Square Garden Stock Gains 5% After Returning To Profit In Q4
(RTTNews) - Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) shares rose $21.97, or 5.31 percent, to $436.09 on Thursday, after the professional sports company reported a fourth-quarter profit, compared with a loss a year earlier, driven by higher revenue.
The stock opened at $418.00 and traded between $416.44 and $438.93 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $191.33 to $438.93. Trading volume reached 0.10 million shares, compared with an average daily volume of 0.24 million shares.
Net income was $28.29 million, or $1.16 per share, compared with a net loss of $1.78 million, or $0.07 per share, a year earlier. Operating income rose to $32.2 million from an operating loss of $22.6 million, while adjusted operating income reached $39.6 million. Revenue increased 37 percent to $278.75 million from $203.96 million.
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