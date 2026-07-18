Garden Aktie
WKN DE: A40T9L / ISIN: JP3233650005
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18.07.2026 22:23:18
Madison Square Garden Sues Wired Magazine Over L.G.B.T.Q. Tracking Report
The Manhattan venue claims a July article from the technology magazine falsely implied that it tracked information about some celebrities’ sexual orientation for “discriminatory purposes.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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