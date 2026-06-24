Garden Aktie
WKN DE: A40T9L / ISIN: JP3233650005
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24.06.2026 18:48:11
Madison Square Garden Targeted Privacy Activists and Surveillance Critics
A leaked dossier exposes the private data of prominent digital rights activists who publicly criticized the company's facial recognition technology.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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