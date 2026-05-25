Madras Cements: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Madras Cements hat am 22.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,38 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Madras Cements ein EPS von 1,16 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26,10 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,97 Milliarden INR in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 29,56 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 11,53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Madras Cements hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 90,29 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 85,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at