Madras Cements veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Madras Cements hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Madras Cements ein EPS von 3,60 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Madras Cements im vergangenen Quartal 22,73 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Madras Cements 20,74 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at