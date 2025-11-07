Madras Cements: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Madras Cements präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,27 INR. Im Vorjahresviertel hatte Madras Cements 1,12 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Madras Cements 22,39 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at