Madras Fertilizers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Madras Fertilizers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Madras Fertilizers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,10 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,32 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at