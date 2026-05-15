Madras Fertilizers präsentierte Quartalsergebnisse

Madras Fertilizers präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Madras Fertilizers im vergangenen Quartal 6,99 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Madras Fertilizers 5,55 Milliarden INR umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,99 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,99 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Madras Fertilizers im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 498,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,00 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 3,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at