Madrigal Pharmaceuticals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Madrigal Pharmaceuticals hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,25 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 311,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 126,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Madrigal Pharmaceuticals einen Umsatz von 137,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at