Madrigal Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Madrigal Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,780 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,820 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 14,630 USD. Im Vorjahr hatten -13,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at