Madrigal Pharmaceuticals Aktie

Madrigal Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2APCZ / ISIN: US5588681057

19.02.2026 16:04:49

Madrigal Pharmaceuticals Stock Drops 11% Despite Reporting Narrower Loss In Q4

(RTTNews) - Stock of Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) is falling about 11 percent on Thursday morning trading despite reporting positive fourth quarter financial results, which saw a drop in net loss to $58.58 million, or $2.57 per share, from $59.42 million, or $2.71 per share, last year.

The company's stock is currently trading at $436.13, down 11.33 percent or $55.71, over the previous close of $491.49 on the Nasdaq. It has traded between $265.00 and $615.00 in the past one year.

The company's revenue for the quarter rose about 210 percent, to $321.08 million from $103.32 million in the prior year.

