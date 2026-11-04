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04.11.2026 06:31:28
Madrigal Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Madrigal Pharmaceuticals hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte Madrigal Pharmaceuticals -5,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50,13 Prozent auf 431,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 287,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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