Madsack Mediengruppe entwickelt Digital-Angebote weiter

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Madsack Mediengruppe überarbeitet ihre journalistischen Online-Angebote und strebt eine einheitliche Markenarchitektur an. Es gebe einen grundlegenden Relaunch, gestartet werde mit dem überregionalen Angebot "RND.de" des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), wie die Mediengruppe mit Sitz in Hannover am Donnerstag mitteilte. Bis Ende Mai folgen demnach schrittweise die Regionalportale.

Regionale und überregionale Inhalte sollen als gemeinsame Produktwelt enger aneinanderrücken. Die Mediengruppe weitet zudem das Abo-Modell auf den Online-Seiten auf das RND-Angebot aus, wie es weiter hieß.

Die Mediengruppe hat zahlreiche Tageszeitungen in mehreren Bundesländern im Portfolio. Dazu gehören unter anderem "Hannoversche Allgemeine Zeitung", "Kieler Nachrichten", "Ostsee-Zeitung", "Lübecker Nachrichten", "Wolfsburger Allgemeine", "Leipziger Volkszeitung", "Dresdner Neueste Nachrichten" und "Märkische Allgemeine".

Der Vorsitzende der Konzerngeschäftsführung der Madsack Mediengruppe, Thomas Düffert, sagte: "Gerade die dramatischen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten zwei Jahre haben eindrücklich unter Beweis gestellt, wie wichtig und unverzichtbar kompetenter, kritischer und unabhängiger Journalismus ist. Mehr denn je trifft dabei Globales auf Lokales." Leserinnen und Leser erwarteten gleichermaßen hohe journalistische Kompetenz in überregionalen wie regionalen Themenfeldern. "Diesem Anspruch werden wir durch unsere neue Marken- und Produktarchitektur und einer geschickten Integration von RND-Inhalten in die Digitalangebote unserer Regionalmarken gerecht."

Aktuell verzeichnet die Mediengruppe nach eigenen Angaben mehr als 165 000 Digitalabos. Hinzu kommen demnach weitere 167 000 Print/Digital-Kombinationen. Der Umsatzaufbau im Digitalen fängt laut Madsack zugleich noch nicht die Rückgänge im gedruckten Zeitungsgeschäft auf - das ist auch in vielen anderen Medienhäusern so./rin/DP/ngu