KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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22.04.2026 07:52:47
Mächtiges Modell noch im Test: Unbefugte sollen auf Anthropics Hacker-KI zugegriffen haben
Der Wirbel um Anthropics neues KI-Modell namens Mythos ist wirksame Werbung und Warnung zugleich: Es soll selbstständig Sicherheitslücken erkennen und ausnutzen können. Anthropic will es deshalb nur vorsichtig testen. Womöglich aber war das Unternehmen nicht vorsichtig genug.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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