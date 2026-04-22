KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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22.04.2026 07:52:47

Mächtiges Modell noch im Test: Unbefugte sollen auf Anthropics Hacker-KI zugegriffen haben

Der Wirbel um Anthropics neues KI-Modell namens Mythos ist wirksame Werbung und Warnung zugleich: Es soll selbstständig Sicherheitslücken erkennen und ausnutzen können. Anthropic will es deshalb nur vorsichtig testen. Womöglich aber war das Unternehmen nicht vorsichtig genug.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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