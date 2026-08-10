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10.08.2026 06:31:29
MAEDA KOSEN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MAEDA KOSEN stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 35,02 JPY. Im letzten Jahr hatte MAEDA KOSEN einen Gewinn von 36,94 JPY je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat MAEDA KOSEN 17,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 142,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 139,93 JPY je Aktie generiert.
Der Jahresumsatz wurde auf 71,39 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 64,11 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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