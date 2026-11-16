MAEDA KOSEN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MAEDA KOSEN hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,43 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,68 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,74 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at