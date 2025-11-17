MAEDA KOSEN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MAEDA KOSEN lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 38,43 JPY, nach 33,75 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,69 Prozent auf 18,74 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at