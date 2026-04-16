Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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16.04.2026 16:00:00
Mähroboter Dreame A3 AWD Pro 3500 im Test: Allrad, LiDAR und Top-Kantenschnitt
Allrad, LiDAR und Kantenschnitt unter 3 cm: Der Dreame A3 AWD Pro 3500 zielt auf die Mähroboter-Spitze. Ob das gelingt, zeigt unser Praxistest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Analysen zu Swiss Life AG (N)
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