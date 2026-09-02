PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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02.09.2026 16:00:00
Mähroboter Ecovacs Goat A1600 Lidar Pro im Test: Top-Leistung für knapp 1000 €
Mit einer großen Schnittbreite mäht der Ecovacs Goat A1600 Lidar Pro relativ zügig und dank Trimmermodul bleibt an der Kante fast nichts stehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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