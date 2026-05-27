Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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27.05.2026 16:01:00

Mähroboter Mova Lidax Ultra 1000 AWD im Test: Top-Technik mit Schwächen

Dreame-A3-Technik deutlich günstiger und für 1000 m² Rasen: Der Mova mäht im Test schnell und präzise an Kanten – schwächelt aktuell noch an Engstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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