Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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27.05.2026 16:01:00
Mähroboter Mova Lidax Ultra 1000 AWD im Test: Top-Technik mit Schwächen
Dreame-A3-Technik deutlich günstiger und für 1000 m² Rasen: Der Mova mäht im Test schnell und präzise an Kanten – schwächelt aktuell noch an Engstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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