Roborock Aktie
WKN DE: ROBO01 / ISIN: HK0000ROBO01
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30.04.2026 16:00:00
Mähroboter Roborock Rockmow Z120 Lidar im Test: Allrad, aktive Lenkung und LiDAR
Roborocks Erstlingswerk für den Garten soll mit Allrad, LiDAR und aktivem Lenksystem punkten. Wir haben im Test überprüft, wie gut das klappt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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