Raisin Aktie
WKN DE: NETRAI / ISIN: NET00RAISIN0
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17.08.2026 10:08:13
Mängel bei Geldwäscheprävention?: Startup Raisin droht heftiger Ärger mit der Bafin
Sobald die Bafin einen Sonderbeauftragten zu einem Geldinstitut schickt, wird's unangenehm. Diese besondere strikte Maßnahme könnte nun auch das milliardenschwere Startup Raisin ereilen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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