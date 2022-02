Märkte am Morgen: DAX im Plus erwartet;

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach dem Rückschlag des DAX am Vortag sorgt der Internetriese Amazon am Freitag für wieder etwas bessere Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Damit setzen sich die zuletzt deutlichen Schwankungen fort. Der DAX wird rund 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher bei 15.430 Punkten taxiert. Neben Spekulationen über das Tempo der geldpolitischen Straffung in den USA sowie womöglich auch bald in Europa bestimmt aktuell die Berichtssaison der Unternehmen das Geschehen – und dabei vor allem die großen US-Techkonzerne. So waren starke Zahlen der Google-Mutter Alphabet und ein enttäuschender Geschäftsausblick des Facebook-Mutterkonzerns Meta in den vergangenen Tagen für ein kräftiges Auf und Ab verantwortlich.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.