Märkte am Morgen: DAX leicht im Plus - Bitcoin, Disney, Salesforce, BioNTech, Tupperware, Siemens, Thyssenkrupp, HeidelDruck im Fokus

Die Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks ist in vollem Gang. Walt Disney beispielsweise hat am Vorabend die Marktteilnehmer überrascht und die Erwartungen deutlich übertroffen. In Deutschland haben unter anderen Siemens , Delivery Hero und Thyssenkrupp Zahlen geliefert. Mehr dazu und zu anderen wichtigen Themen sehen Sie im Video.