Märkte am Morgen: DAX tief im Minus erwartet; Euro, Tesla, Intel, Deutsche Bank, SAP, Sartorius, Infineon im Fokus

Die nach der US-Notenbanksitzung vom Vorabend aufgekommenen Zinsängste dürften dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag einen gehörigen Dämpfer verpassen. Ansonsten richtet sich das Augenmerk der Anleger auf die Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Unter anderem haben die DAX -Unternehmen Deutsche Bank und Sartorius über ihre jüngste Geschäftsentwicklung berichtet. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den DAX einen Rückgang um gut zwei Prozent auf 15.144 Punkte. Am Mittwoch hatte sich der Leitindex noch um 2,2 Prozent erholt. Für den EuroStoxx 50 wird am Donnerstag zur Eröffnung ein Minus um rund 2,3 Prozent erwartet.