Märkte am Morgen: DAX vor EZB-Sitzung im Minus; Meta, Alphabet, Paypal, Infineon, Deutsche Bank, Commerzbank, Siemens Healthineers, Deutsche Telekom

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach dem Aufschwung der vergangenen Tage startet der DAX am Donnerstag schwächer. 30 Minuten vor Xetra-Beginn notiert der Leitindex rund 0,4 Prozent leichter bei 15.546 Zählern. An der Wall Street haben die Aktienmärkte am Mittwoch zwar mit Gewinnen geschlossen, jedoch ließ die Dynamik der Aufwärtsbewegung im Handelsverlauf deutlich nach. Nach Börsenschluss schockte die Facebook-Mutter Meta die Anleger zudem mit einem enttäuschenden Geschäftsausblick – der Aktienkurs brach zweistellig ein.In Deutschland warten die Investoren heute auf das Ergebnis der Sitzung der Europäischen Zentralbank. Angesichts einer hohen Inflation und der Ankündigung der US-Notenbank, die Zinsen demnächst anheben zu wollen, steigt der Druck auf EZB-Chefin Christine Lagarde ebenfalls.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.