Märkte am Morgen: Rebound-Day im DAX? Bitcoin, IBM, Amazon, Infineon, Zalando, Hello Fresh, Sartorius Vz., Delivery Hero im Fokus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der DAX dürfte am Dienstag deutlicher über der wichtigen Marke von 15.000 Zählern in den Handel starten, nachdem die Wall Street zum Wochenauftakt einen beeindruckenden Schlussspurt hinlegt hat und im Plus endete. Aktuell wird der DAX bei 15.152 Zählern 0,9 Prozent fester berechnet. Am Vortag war der deutsche Leitindex noch unter dem Eindruck massiver Verluste in New York um letztlich 590 Punkte abgerutscht.Ob sich die Aufholjagd nach den Verlusttagen fortsetzt, ist unklar. Übergeordnet bleiben die Inflations- und Zinssorgen sowie die zunehmenden Spannungen im Ukrainekonflikt die beherrschenden Themen am Markt. Am Mittwoch wird sich zudem die US-Notenbank zur weiteren Geldpolitik äußern.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.