MÄRKTE ASIEN/Abgaben - Nervosität in Südkorea nach Samsung-Zahlen

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten haben am Donnerstag Abgaben überwogen. In Südkorea zeigte sich der Markt nach dem Absturz der vergangenen zwei Tage extrem volatil. Wenig Anklang in Asien fand das bestätigte Leitzinsniveau der US-Notenbank. Das uneinheitliche Abstimmungsergebnis im Offenmarktausschuss und die vorsichtigen Kommentare des Vorsitzenden Kevin Warsh ließen Anleger über den Zeitpunkt künftiger geldpolitischer Schritte im Unklaren. "Vorsitzender Warsh wird seiner falkenhaften Rhetorik irgendwann politische Maßnahmen folgen lassen müssen, oder er riskiert, seine Glaubwürdigkeit bei der Inflationsbekämpfung zu untergraben", sagte Marktstrategin Carol Kong von Commonwealth Bank of Australia. Gleichwohl reduzierten die Märkte ihre Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung .

Auch die Geschäftsausweise wichtiger US-Technologiekonzerne wie Meta Platforms und Microsoft lieferten wenig Orientierung: Meta gaben nachbörslich in den USA um über 7 Prozent nach, Microsoft kletterten dagegen um über 7 Prozent. Die Skepsis, ob rekordhohe KI-Investitionen der Technologiekonzerne tatsächlich zu höheren Gewinnen führen würden, blieb. Meta warnte, dass KI-Investitionen weiterhin zu hohen Investitionsausgaben führen würden. Diese Zweifel zeigten sich einmal mehr in Südkorea, wo der Kospi nach zwei Tagen heftigen Ausverkaufs um weitere 1,2 Prozent sank. Der Index zeigte sich dabei äußerst volatil, was Händler als Zeichen der Verunsicherung deuteten.

Auch starke Geschäftszahlen von Samsung Electronics hellten die Stimmung nicht auf. Deren Kurs pendelte zwischen Auf- und Abschlägen und büßte am Ende 0,7 Prozent ein. Der Technologieriese hatte einen deutlichen Gewinnanstieg im zweiten Quartal verbucht. Die zuletzt abverkauften SK Hynix fielen um weitere 5,6 Prozent. Selbst Rekordgewinne am Vortag vermochten die Aktie in den vergangenen zwei Sitzungen nicht zu stützen.

Der japanische Nikkei-225 stieg um 0,7 Prozent auf 61.867 Punkte und zeigte sich ebenfalls äußerst volatil. Gewinne bei Elektronikwerten glichen Verluste von Finanztiteln aus. Hier halfen die Samsung-Zahlen etwas - im Sektor zogen Tokyo Electron um 4,4 Prozent an, Advantest um 10,9 Prozent. In China zeigten sich die Märkte uneinheitlich: Der Shanghai-Composite gab 0,6 Prozent nach, der HSI in Hongkong kletterte im späten Handel um 0,2 Prozent. Der technologielastige Index ChiNext Price gab allerdings 4 Prozent ab. Der australische S&P/ASX-200 fiel um 0,8 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.967,70 -0,8 +2,9 08:00

Nikkei-225 61.867,43 +0,7 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.091,64 -0,6 +16,2 08:00

Kospi (Seoul) 5.593,56 -1,2 +32,7 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.858,60 +0,2 +0,9 10:00

Shanghai-Composite 3.804,69 -0,6 -4,3 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.680,90 -0,6 +22,3 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.153,29 +1,0 -28,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.715,27 -0,0 +2,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1437 -0,2 1,1465 1,1399 -2,6

EUR/JPY 187,17 -0,1 187,38 186,48 +1,7

EUR/GBP 0,8574 -0,0 0,8576 0,8566 -1,6

USD/JPY 163,64 +0,2 163,38 163,57 +4,5

USD/KRW 1.437,08 -0,4 1.442,09 1.447,12 -0,2

USD/CNY 6,7576 -0,1 6,7661 6,7659 -3,4

USD/CNH 6,7565 -0,1 6,7605 6,7664 -3,1

USD/HKD 7,8434 +0,0 7,8421 7,8427 +0,8

AUD/USD 0,6952 -0,0 0,6954 0,6952 +4,2

NZD/USD 0,5809 +0,3 0,5794 0,5789 +0,9

BTC/USD 63.992,90 +0,8 63.459,12 64.384,52 -27,0

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,23 +0,9 0,77 84,46

Brent/ICE 92,38 +1,8 1,64 90,74

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.044,08 -0,5 -20,90 4.064,98

Silber 57,30 -0,6 -0,34 57,64

Platin 1.593,40 -1,2 -18,60 1.612,00

(Angaben ohne Gew hr)

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July 30, 2026 03:43 ET (07:43 GMT)