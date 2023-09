MÄRKTE ASIEN/Abgaben vor US-Inflationsdaten

(Wiederholung)

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkte bestimmt am Mittwoch Zurückhaltung das Geschehen. Dazu heizen ausgerechnet vor den wichtigen US-Verbraucherpreisdaten im Laufe des Tages weiter gestiegene Ölpreise die Inflationsdebatte an. Der Ausfall libyschen Öls infolge der verheerenden Überschwemmungen und die weiter gedrosselte Förderung in Saudi-Arabien und Russland treiben die Erdölpreise auf neuerliche Jahreshochs.

Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in der kommenden Woche unverändert lassen wird. Sollten die Preisdaten nun aber eine gestiegene Inflation offenbaren, könnte diese Überzeugung wanken. In diesem Umfeld sind Aktien nicht sehr gefragt.

In China gibt der Schanghai-Composite 0,9 Prozent nach, der HSI in Hongkong um 0,2 Prozent. In der Volksrepublik bestimmen eher Deflationsängste in Folge der wirtschaftlichen Talfahrt die Stimmung. Dort wartet man gespannt auf Einzelhandelsdaten am Freitag. Sie könnten Auskunft über die Effektivität der staatlichen Stimuli liefern, die immer wieder als zu gering kritisiert werden. Mit den schwachen US-Vorgaben im Technologiesektor zählen auch in China die Branchen Halbleiter und Software zu den schwächsten. Energietitel profitieren dagegen von der Ölpreisrally.

Country Garden verschafft sich Luft

In Hongkong klettern die Papiere des krisengeplagten Immobilienentwicklers Country Garden um weitere 6,5 Prozent. Die Gesellschaft hat sich mit Gläubigern über einen Zahlungsaufschub bei mehreren in Renminbi denominierten Anleihen verständigt. Im Schlepptau gewinnen China Evergrande um 1,2 Prozent.

In Tokio büßt der Nikkei-225-Index 0,4 Prozent ein - belastet von Abgaben bei Elektronikwerten. Händler betonen auch hier die Zurückhaltung vor den US-Inflationsdaten im Tagesverlauf. In Südkorea sinkt der Kospi um 0,2 Prozent. Unerwartet starke Arbeitsmarktdaten für August sorgten eher für etwas Misstrauen, heißt es. Laut den ING-Analysten dürften die Daten aber kaum zu einer Leitzinsanhebung in Südkorea führen. Zuletzt schwache Handels- und mauen Investitionsdaten dürften die südkoreanische Notenbank bis zum Jahresende von Zinsanhebungen abhalten.

Unter den Einzeltiteln fallen Netmarble mit Gewinnmitnahmen um 8,6 Prozent. Ein gut laufendes Handyspiel hatte jüngst für eine Kursrally gesorgt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.153,50 -0,7% +1,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.692,09 -0,3% +25,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.531,69 -0,2% +13,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.109,88 -0,9% +0,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.988,03 -0,2% -8,4% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.212,68 -0,1% -1,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.452,26 -0,1% -2,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:41 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0750 -0,1% 1,0760 1,0722 +0,4%

EUR/JPY 158,43 +0,1% 158,29 157,50 +12,9%

EUR/GBP 0,8606 -0,1% 0,8613 0,8585 -2,8%

GBP/USD 1,2491 -0,0% 1,2493 1,2486 +3,3%

USD/JPY 147,38 +0,2% 147,11 146,90 +12,4%

USD/KRW 1.328,50 +0,2% 1.326,25 1.326,26 +5,3%

USD/CNY 7,1806 -0,2% 7,1931 7,2945 +4,1%

USD/CNH 7,2889 -0,2% 7,3014 7,3065 +5,2%

USD/HKD 7,8256 -0,0% 7,8268 7,8304 +0,2%

AUD/USD 0,6405 -0,3% 0,6425 0,6431 -6,0%

NZD/USD 0,5895 -0,1% 0,5902 0,5911 -7,2%

Bitcoin

BTC/USD 25.925,12 -0,7% 26.105,19 25.801,08 +56,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,05 88,84 +0,2% +0,21 +13,7%

Brent/ICE 92,22 92,06 +0,2% +0,16 +12,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.911,35 1.913,55 -0,1% -2,20 +4,8%

Silber (Spot) 22,91 23,10 -0,8% -0,19 -4,4%

Platin (Spot) 908,68 915,03 -0,7% -6,35 -14,9%

Kupfer-Future 3,78 3,79 -0,4% -0,02 -0,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

