MÄRKTE ASIEN/Abwärts im Sog schwacher US-Vorgabe - US-Geldpolitik im Fokus

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Wie schon am Vortag an der Wall Street zu beobachten, kommt das Sitzungsprotokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed) auch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien nicht gut an. Den Aufzeichnungen zufolge könnte die Fed nämlich noch im laufenden Jahr beginnen, ihre extrem lockere Geldpolitik zur Unterstützung der Wirtschaft zu straffen, in dem die ihre monatlichen Anleihekäufe reduziert (Tapering).

Die Einbußen in der Region bewegen sich zwischen 0,5 Prozent in Sydney und 1,7 Prozent in Hongkong. Der Nikkei-Index in Tokio verliert 0,7 Prozent auf 27.394 Punkte. Die Ölpreise tendieren ebenfalls weiter nach unten, auch belastet von der sich weiter ausbreitenden Covid-19-Pandemie und zuletzt gestiegenen Ölvorräten in den USA. Am Devisenmarkt ist der Dollar mit der Aussicht auf eine Straffung der US-Geldpolitik im Aufwärtstrend, der Dollar-Index legt um 0,3 Prozent zu. Der Yen fällt von 109,60 je Dollar am Mittwochmorgen auf 110,16 zurück.

In Hongkong sind es einmal mehr Technologieschwergewichte, die den Index nach unten ziehen. Sie leiden zusätzlich darunter, dass ihnen weitere schärfere Regularien seitens Peking drohen. Meituan sacken um 5,2 Prozent ab, Alibaba kommen um 3,8 Prozent zurück. Für Tencent geht es nach dem Quartalsausweis um 1,0 Prozent nach unten. Der Internetriese hatte beim Gewinn die Erwartungen übertroffen, beim Umsatz aber verfehlt.

In Sydney stehen ebenfalls Schwergewichte stark unter Duck: BHP rutschen erneut um rund 7 Prozent ab, für Rio Tinto geht es um 5,6 Prozent abwärts. Auch der Rohstoffwert Fortescue muss mit fast 6 Prozent kräftig Federn lassen. Sie leiden unter den jüngsten enttäuschenden chinesischen Konjunkturdaten wie auch darunter, dass die straffere US-Politik letztlich negativ auf die Nachfrage nach Rohstoffen wie Öl und Eisenerz ausstrahlen dürfte. In China steht dazu passend der Eisenerzpreis stark unter Druck. Zuletzt war die Stahlproduktion in China deutlich rückläufig gewesen. Besser halten sich South32 (-0,2%) nach der Vorlage von Quartalszahlen.

Ebenfalls weiter verkauft werden Woodside Petroleum (-3,2%), belasten von der Vereinbarung über das Zusammenlegen des Ölgeschäfts mit dem von BHP und auch den sinkenden Ölpreisen.

Auch andernorts stehen Ölaktien unter Druck, so Petrochina, Sinopec und CNOOC in Hongkong und Inpex in Tokio mit Abgaben bis zu 4 Prozent. Geely (+2,1%) profitieren unterdessen weiter von positiv aufgenommenen Geschäftszahlen des Autoherstellers.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.461,60 -0,5% +13,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.394,22 -0,7% +0,5% 08:00

Kospi (Seoul) 3.115,38 -1,4% +8,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.460,38 -0,7% -0,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.425,28 -1,7% -5,6% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.100,93 -1,0% +9,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.517,62 -0,5% -6,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 % YTD

EUR/USD 1,1674 -0,3% 1,1711 1,1728 -4,4%

EUR/JPY 128,61 +0,0% 128,57 128,48 +2,0%

EUR/GBP 0,8510 -0,0% 0,8513 0,8529 -4,7%

GBP/USD 1,3718 -0,3% 1,3755 1,3751 +0,3%

USD/JPY 110,17 +0,3% 109,79 109,54 +6,7%

USD/KRW 1176,67 +0,5% 1171,29 1168,29 +8,4%

USD/CNY 6,4798 +0,1% 6,4847 6,4797 -0,5%

USD/CNH 6,5007 +0,2% 6,4853 6,4814 -0,0%

USD/HKD 7,7919 +0,0% 7,7885 7,7883 +0,5%

AUD/USD 0,7198 -0,5% 0,7238 0,7265 -6,5%

NZD/USD 0,6849 -0,5% 0,6881 0,6926 -4,7%

Bitcoin

BTC/USD 44.251,76 -0,8% 44.629,76 45.155,51 +52,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,53 65,46 -1,4% -0,93 +33,9%

Brent/ICE 67,43 68,23 -1,2% -0,80 +32,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.778,34 1.787,85 -0,5% -9,51 -6,3%

Silber (Spot) 23,21 23,53 -1,3% -0,32 -12,1%

Platin (Spot) 993,95 998,85 -0,5% -4,90 -7,1%

Kupfer-Future 4,10 4,12 -0,6% -0,02 +16,2%

