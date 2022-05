MÄRKTE ASIEN/Abwärts im Sog des Ausverkaufs an der Wall Street

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte können sich am Donnerstag der extrem schwachen Entwicklung an der Wall Street vom Vortag nicht entziehen. In den USA hatten Stagflationsängste für einen Ausverkauf und Indexverluste von 3,6 bis 5,1 Prozent gesorgt. Verstärkt worden waren sie von schwachen Ergebnissen diverser US-Einzelhandelsunternehmen, die deutliche Spuren der gestiegenen Preise gezeigt hatten und das, nachdem erst tags zuvor US-Notenbankpräsident Jerome Powell eine kompromisslose weitere Straffung der Geldpolitik angekündigt hatte. Das befeuerte die Ängste vor einer einknickenden Verbrauchernachfrage und einem Abrutschen in die Rezession.

Während sich die Börse in Schanghai mit einem ganz kleinen Minus noch am besten schlägt, betragen die Verluste an den anderen Plätzen der Region bis zu 2,3 Prozent in Hongkong. In Tokio verliert der Nikkei-225-Index 1,9 Prozent auf 26.392 Punkte. In Sydney geht es ebenfalls abwärts und zwar um 1,6 Prozent. Immerhin haben sich die Indizes aber im Verlauf etwas deutlicher von den frühen Tagestiefs lösen können.

Wie schon in den USA zu beobachten, weisen Aktien aus dem als besonders zinsempfindlich geltenden Techniksektor die größten Verluste auf. In Hongkong geht es beispielsweise für Meituan um 3,3 und für Alibaba um 5,1 Prozent nach unten.

Tencent büßen 6,6 Prozent ein. Der Social-Media- und Videospielekonzern hat wegen regulatorischer Maßnahmen der Regierung, eines mauen Anzeigengeschäfts und hohen Kosten im ersten Quartal einen Gewinneinbruch um 51 Prozent berichtet - den größten seit dem Börsengang.

In Sydney trotzen Aristocrat Leisure (+6,6%) der Abwärtsbewegung, nachdem der Hersteller elektronischer Spiele den Halbjahresgewinn um 48 Prozent gesteigert hat.

Die Ölpreise können sich unterdessen nach ihren deutlichen Verlusten am Vortag in den USA erholen und steigen um bis zu 1,6 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.068,40 -1,6% -5,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.391,80 -1,9% -7,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.593,58 -1,2% -12,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.083,39 -0,1% -15,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.179,30 -2,3% -12,1% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.212,12 -0,4% +2,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.551,00 -0,3% -1,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:55 % YTD

EUR/USD 1,0505 +0,4% 1,0463 1,0520 -7,6%

EUR/JPY 135,41 +0,9% 134,26 136,00 +3,5%

EUR/GBP 0,8477 -0,0% 0,8478 0,8481 +0,9%

GBP/USD 1,2392 +0,4% 1,2341 1,2406 -8,4%

USD/JPY 128,91 +0,5% 128,32 129,30 +12,0%

USD/KRW 1.272,88 -0,2% 1.276,00 1.267,74 +7,1%

USD/CNY 6,7572 +0,0% 6,7545 6,7533 +6,3%

USD/CNH 6,7715 -0,1% 6,7795 6,7621 +6,6%

USD/HKD 7,8480 -0,0% 7,8490 7,8496 +0,7%

AUD/USD 0,7016 +0,8% 0,6957 0,7012 -3,4%

NZD/USD 0,6342 +0,7% 0,6297 0,6356 -7,1%

Bitcoin

BTC/USD 29.173,44 +0,1% 29.137,60 29.793,30 -36,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,73 109,59 +1,0% 1,14 +50,9%

Brent/ICE 110,78 109,11 +1,5% 1,67 +48,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.816,24 1.816,61 -0,0% -0,37 -0,7%

Silber (Spot) 21,48 21,42 +0,3% +0,06 -7,9%

Platin (Spot) 934,94 938,90 -0,4% -3,96 -3,7%

Kupfer-Future 4,20 4,18 +0,3% +0,01 -5,8%

