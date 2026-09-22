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22.09.2026 09:11:39

MÄRKTE ASIEN/Aktien mit kleinen Kursgewinnen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Sog der festen Wall Street ist es am Dienstag an den Börsen in Ostasien auf breiter Front aufwärts gegangen. Die Aufschläge fielen aber klein aus, nachdem die Indizes im Handelsverlauf etwas zurückgekommen waren. Dazu dürften die Ölpreise beigetragen haben. Nach ihrem jüngsten deutlichen Rücksetzer in den Bereich um 100 Dollar, verteuerte sich Brent-Öl zuletzt wieder um 1,5 Prozent auf knapp 102 Dollar.

Tendenziell für positive Fantasie sorgte weiter, dass sich im späteren Wochenverlauf US-Präsident Trump und der chinesische Staatschef Xi treffen. Dabei dürfte es um Themen wie Zölle und Technologiekontrollen gehen, sowie ganz generell um die Handelbeziehungen beider Länder.

In Seoul schloss der Kospi mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent. Dass am Vortag in den USA Technologieaktien, insbesondere solche mit KI-Fantasie, besonders stark zugelegt hatten, trieb den technologielastigen Kospi nur vorübergehend stärker an. Unter den beiden Schwergewichten Samsung Electronics und SK Hynix rutschten letztere sogar noch ins Minus, die Aktie gab um 1,5 Prozent nach. Samsung schlossen 0,9 Prozent fester.

In Hongkong lag der HSI (Späthandel) 0,1 Prozent höher, der Shanghai-Composite beendete den Tag mit einem Miniplus von 0,1 Prozent. In Hongkong sorgte Alibaba für Gesprächsstoff. Der Technologieriese stellte einen leistungsstärkeren KI-Chip vor und bezeichnete ihn als den leistungsstärksten in China. Zugleich skizzierte das Unternehmen Pläne für ein größeres KI-Modell. Die Aktie legte um 1,8 Prozent zu. Das Schwergewicht Tencent verteuerte sich um 4,6 Prozent. Der Technologiekonzern wartete ebenfalls mit einer technischen Neuerung auf, einer Testversion seines Bildgenerierungsmodells.

Im australischen Sydney ging es für den Leitindex um 0,3 Prozent nach oben, trotz der Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen. Notenbank-Gouverneurin Michele Bullock warnte, dass die Inflation voraussichtlich weiterhin durch hohe Energiepreise und eine starke Binnennachfrage hochgehalten werde. Sie betonte aber auch, dass sie für die Sitzung in der nächsten Woche keine Zinserhöhung signalisieren wolle. Derweil sank die australische Verbraucherstimmung in der vergangenen Woche auf einen Tiefpunkt, belastet auch von Sorgen über steigende Leitzinsen.

In Tokio wurde wie schon am Vortag nicht gehandelt. Dort geht es nach einer Feiertagsstrecke erst am Donnerstag wieder weiter.

Am Devisenmarkt handelte der Yuan nahe einem Dreieinhalbjahreshoch gegenüber dem Dollar, nachdem die Zentralbank den Kurs bei ihrem täglichen Fixing überraschend hoch angesetzt hatte. Seitdem die Notenbank kürzlich zugelassen hat, dass ihr täglicher Referenzkurs schneller aufwerten kann, um die Lücke zu den Markterwartungen zu verringern, zeigt der Yuan Stärke. Der Politikwechsel könnte eine größere Toleranz für eine allmähliche Aufwertung im Vorfeld des Trump-Xi-Gipfels widerspiegeln, hieß es im Handel.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.757,80 +0,3 +0,5 08:00

Topix 500 (Tokio) Feiertag +20,0

Kospi (Seoul) 7.017,91 +0,2 +66,5 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.067,12 +0,1 -2,2 10:00

Shanghai-Composite 3.952,13 +0,1 -0,4 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.733,63 +1,0 +23,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.302,52 -1,3 -27,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.679,31 +0,7 -0,0 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:18 % YTD

EUR/USD 1,1461 -0,0 1,1462 1,1472 -2,4

EUR/JPY 180,72 +0,2 180,40 180,39 -1,8

EUR/GBP 0,8573 +0,0 0,8572 0,8578 -1,6

USD/JPY 157,68 +0,2 157,36 157,21 +0,7

USD/KRW 1.358,90 -1,1 1.374,54 1.379,94 -5,7

USD/CNY 6,6992 +0,1 6,6953 6,6955 -4,2

USD/CNH 6,6993 +0,1 6,6925 6,6953 -4,0

USD/HKD 7,8434 -0,0 7,8453 7,8452 +0,8

AUD/USD 0,7112 -0,0 0,7115 0,7125 +6,6

NZD/USD 0,5737 +0,4 0,5712 0,5714 -0,3

BTC/USD 85.327,69 -1,9 86.974,52 81.578,91 -2,7

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 97,42 +1,7 1,64 95,78

Brent/ICE 101,85 +1,5 1,51 100,34

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.319,43 -0,5 -23,73 4.343,16

Silber 65,32 -1,1 -0,71 66,03

Platin 1.782,78 -0,8 -14,78 1.797,56

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 03:11 ET (07:11 GMT)

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